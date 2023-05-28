تواصل فعاليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بجنوب سيناء

شهد استاد طور سيناء الرياضي إقبالا على فعاليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية مستمرة في تدريبات المشروع في الاستاد الرياضي بالطور، ويوجد إقبال كبير على التدريبات من قبل المشاركين في المشروع على مستوى مدن المحافظة، وبلغ إجمالي عدد المستهدف بمدينة الطور 113 لاعبا ولاعبة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المشروع القوي للموهبة الحركية أطلقته وزارة الشباب والرياضة، بهدف إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر، لتدعيم المنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، للوصول بالمواهب الرياضية التي يجري اكتشافها من خلال هذا المشروع إلى منصات التتويج الأولمبية.

وأضاف أن المشروع يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة، لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته، كما تقوم الوزارة بتوفير الملاعب وحمامات السباحة والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب.

ولفت إلى أنه جرى انتقاء الأطفال المشاركين في المشروع، وأيضًا المدربين المتخصصين للعمل بالمشروع بشفافية تامة، وفقًا للضوابط الموضوعة لضمان مستقبل أفضل للناشئين، ويعمل المشروع على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة العمرية للأطفال، كما يجري توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.

اقبال علي الموهبة

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