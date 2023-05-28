27 مكتب سياحي في مصر بخدمتك مجانا .. هيساعدك تعرف بلدك

اصطحب آسرتك في جولة بين دروب ومعالم مصر السياحية ، ودائما نبحث عن أي مقصد سياحي في مصر للزيارة وعقب وقوع الاختيار، يراودك أسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات صحيحة عن أهم المواقع في المدينة السياحية التى قررت زيارتها ، لتكون الإجابة عنها ودليلك عليك التوجه لمكاتب هيئة تنشيط السياحة الداخلية لتجيب عن أسئلتك وتوضح لك أهم المقاصد في مدينة الزيارة.

وفي إطار ذلك ينشر "صدى البلد" مواقع المكاتب الداخلية لـ هيئة تنشيط السياحة في مصر .



المكاتب الداخلية لـ هيئة تنشيط السياحة

1- مكتب مطار القاهرة الدولي

2-مكتب محطة سكك حديد مصر الكائن بميدان رمسيس

3-مكتب عدلى الكائن بشارع عدلي بحى عابدين

4-مكتب الفسطاط الكائن في سوق الفسطاط السياحي

5-مكتب الجيزة بمحطة سكك حديد مصر بـ العمرانية

6-مكتب الهرم الكائن أمام المدخل الرئيسي لمنطقة الأهرامات

7-مكتب المنيا الواقع بكورنيش النيل حي وسط مدينة المنيا

8-مكتب أسيوط الكائن بالمجمع السياحي بالحمراء في مدينة أسيوط

9-مكتب سوهاج الواقع بالمجمع السياحي مركز أخميم

10-مكتب الأقصر الكائن بمحطة سكك حديد مصر

11-مكتب مطار الأقصر الدولي

12-مكتب أسوان الكائن بميدان الشهداء مدينة أسوان

13-مكتب الوادى الجديد الكائن بالمجمع السياحي بـ واحة الداخلة

14-مكتب سيوة الكائن بشارع انور السادات بسيوة

15-مكتب مطروح الكائن بديوان عام المحتفظة

16-مكتب الرمل الكائن بالميناء الشرقي فى الاسكندرية

17-مكتب محطة سكك حديد مصر بـ العطارين في الاسكندرية

18-مكتب ميناء الإسكندرية البحري الواقع في الميناء منطقة الجمرك

19-مكتب سيدي جابر بمحطة سكك حديد مصر بـ سيدي جابر في الاسكندرية

20-مكتب بورسعيد بشارع فلسطين مدينة بوفؤاد

21-مكتب الجمرك الواقع في باب 20 الجمركي بمصطفي كامل مدينة بورسعيد

22-محطة سكك حديد مصر بـ ميدان 15 مايو مدينة بورسعيد

23-مكتب السويس الكائن في شارع القناة مدينة بورتوفيق

24-مكتب ميناء السويس الواقع بـ الدائة الجمركية بميناء بورتوفيق مدينة بورتوفيق بـ السويس

25-مكتب جنوب سيناء بـ هضبة أم السيد مدينة شرم الشيخ

26-مكتب البحر الأحمر الكائن في الممشي السياحي في مدينة الغردقة

27-مكتب شمال سيناء الواقع في شارع الفريق بحرى فؤاد زكرى بالعريش