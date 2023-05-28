مرتدية العباءة.. زوجة نجم الأهلي السابق تظهر بإطلالة ساحرة

سحرت غزلان زوجة النجم المغربي بدر بانون لاعب الأهلي السابق ونادي قطر القطري الحالي أنظار متابعيها بصورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت غزلان بانون بإطلالة ساحرة ترتدي عباءة أنيقة باللون الفيروزي بأكمام طويلة منقوش باللون الاخضر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في يوليو الماضى.

وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.