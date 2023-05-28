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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز أداء صلاة القضاء بعد العصر؟

صدى البلد

هل يجوز اداء صلاء القضاء بعد العصر ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع - أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.

واجاب عبدالسميع، قائلًا: أنه رغم أن هذا الوقت يسمى بوقت الكراهة والذي لا يستحب الصلاة فيه ولكن الكراهة هنا تكون للنوافل المطلقة وليست لقضاء الفرائض، واستشهد فضيلته بالحديث الذى أخرجه أحمد والذي قال فيه: عن أم سلمةَ رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العصرَ، ثم دخل بيتي فصلَّى ركعتين، فسألتُه، فقال: (شُغِلت عن ركعتينِ بعد الظهر فصلَّيتُها الآن).

واستشهد أن جميع الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاتي الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة، وقد ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وأكد إجازة قضاء الصلوات الفائتة في أى وقت ولا تسقط إلا بالقضاء وهذا بإجماع العلماء.

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هل يجوز قضاء صلاة فائتة بعد موعد العصر ؟

ورد سؤال إلى صفحة " صدى البلد"  الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز قضاء صلاة فائتة بعد صلاة العصر؟".

وردّ الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، قائلا: " نعم يجوز، يجب صلاتها عند التذكر ولو بعد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).

ما كيفية أداء الصلاة الفائتة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عبدالسميع"قائلًا": أن اداء الصلاة الفائتة تكون بأن يصلى الإنسان ما فاته من صلوات، فإن فاته الظهر واذن للعصر فيصلى الظهر ثم العصر ، أما إذا فاته 3 صلوات أى ظهر وعصر ومغرب واذنت العشاء فبعض المذاهب تشترط الترتيب بين الصلوات، إلا أن مذهب الشافعية لا يشترط الترتيب فيمكن للإنسان أن يقضى هذه  الصلوات بعد العشاء.

وتابع: إذا فاته أكثر من 3 صلوات اى 5 صلوات فمذهب الشافعية: يقول لا مانع من أن تقضي كل صلاة مع وقتها مع الفجر فجر ومع الظهر ظهر ومع العصر عصر وهكذا، أما إن كانت فاتته صلوات كثيرة فيقضى مع كل صلاة صلاة لمدة عام حتى يغلب على ظنه أن قضى ما عليه من صلوات.

هل يجوز قضاء صلاة فائتة بعد موعد العصر ما كيفية أداء الصلاة الفائتة

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