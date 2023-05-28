فيه حاجة مش مظبوطة.. نجم الزمالك السابق ينتقد مستوى الفريق

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفنى السابق لفريق الأخضر الليبي، أن نادي الزمالك يمر بفترة هي الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.

وقال نجم الزمالك السابق، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الزمالك يمر بمرحلة سيئة فنيًا وهناك حاجة مش مظبوطة، وليس هناك أى أداء، وتشعر أن لاعبي الزمالك خائفين قبل كل مباراة، وهناك ضغوطات عليهم بالطبع ولا يوجد من يرفع عنهم ذلك، الزمالك يقع فى أخطاء دفاعية ليس لها أى لزوم ناتج عن الخوف والقلق من الخطأ، وتنعكس سلبية عليها.

وأضاف:" الزمالك حتي الأن صعب يتواجد فى دوري أبطال إفريقيا بسبب تفوق بيراميدز وفيوتشر، ولابد من الفوز فى جميع المباريات المقبلة، ولابد كمديرفني للزمالك واللاعبين أن تبتعد عن أى امور أخري داخل النادي من أجا إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وتابع بسيوني:" ولابد من نوعية لاعبين أجانب تضيف للفريق، ولكن النوعية الحالية صعبة للغاية.

وأتم بسيوني:" على الجهاز الفني لنادي الزمالك أن يصحح الأخطاء وأن يكون دفاع الفريق أقوي من ذلك وتقليل الأخطاء.