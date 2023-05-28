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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا من المالديف لبحث التعاون العلمي والتعليمي

مجمع البحوث
مجمع البحوث

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمقر الأمانة العامة اليوم عبد الله إسماعيل رئيس العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم بدولة المالديف، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة.

وفي بداية اللقاء رحَّب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر تتمثل في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب وهي رسالة عالمية عَمِل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها وتيسير كل السبل اللازمة لدعمها.


كما تناول اللقاء إمكانية زيادة عدد المبعوثين من المالديف في التخصصات المختلفة، وحرص الأزهر على إمداد هؤلاء المبعوثين بالمهارات اللازمة المعاصرة، التي تيسر التواصل ونقل الخبرات، ومنها الخبرة التكنولوجية والتقنية، بما ينعكس على مستوى الأداء للرسالة السامية المنوطة بهم.

وأعرب أعضاء الوفد عن ثقتهم في الأزهر الشريف منهجًا ورجالًا، وأن المدرسة العربية الإسلامية في حاجة إلى توفير الكتب الدراسية للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إصدارات الأزهر الشريف.

وأكد أعضاء الوفد تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، مشيرين إلى أن دول العالم في حاجة ضرورية إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لما يحملونه من منهج يصون الإنسانية من غلواء التعصب والفكر الإقصائي، ولما يقدمونه من علم يحفظ الحياة والأحياء، ويعمل على نشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

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