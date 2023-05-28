نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

استأذنكم نكمل احتفالات

علق أحمد أسامة، إعلامي بقناة الأهلي، على أنباء إصابة حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وغيابه عن لقاء الوداد المغربي.

تعليق إعلامي قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي

وكتب إعلامي قناة الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “‏جماهير النادى الاهلى كانت فى ليلة سعيده جدا امبارح لحد ما انتشر خبر غير صحيح بإصابة حمدى فتحى بتمزق نكد عليهم”.

وتابع: “‏طيب استأذنكم نرجع نكمل احتفالات بطولة أفريقيا للسله واطمنوا”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.