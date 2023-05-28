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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي.. كاف يورط الوداد المغربي بهذا القرار

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

كشف تقرير صحفي، أزمة تواجه الوداد المغربي بشأن لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونشر موقع لو 360 سبورت تقريرا بعنوان:" الكاف يضع الوداد في ورطة بهذا القرار".

موقع لو 36 سبورت.


وذكر الموقع المغربي، أن الوداد عليه إيجاد مخرج للموقف الذي سيجد نفسه فيه، بعد كشف الكاف عن مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 في الفترة ما بين 8 يونيو حتى 18 من الشهر ذاته.

وأضاف أن الوداد بات مجبرا على التخلي عن نجومه للمنتخبات الوطنية، في مقدمتهم الكونغولي ارسن زولا والليبي مؤيد اللافي، بالإضافة إلى انضمام الحارس يوسف مطيع للمنتخب المغربي الأول، وعبد الله حيمود للمنتخب الأولمبي لخوض منافسات كأس إفريقيا، التي ستجرى ببلادنا في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و8 يوليو 2023.

الوداد الأهلى دوري ابطال افريقيا الوداد المغربي كاف

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