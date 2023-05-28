الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عن جاهزية محمد الشناوي للمشاركة في لقاء الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة الشناوي عبر “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: "شنو جاهز".

وأكد محمد بركات أن أزمة حراسة المرمى في النادي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي لن تكون مؤثرة.



وقال بركات، عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”، إن محمد الشناوي، حارس الأهلي، تعرض لإصابة في عضلة السمانة ويحاول اللحاق بلقاء الوداد.

وأضاف أن الحارس علي لطفي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ولن يلحق بنسبة كبيرة على الأقل بلقاء الذهاب.

وأوضح أنه إذا لم يلحق الشناوي ولطفي بلقاء الوداد، فالجميع لديه الثقة في قدرات الحارس مصطفى شوبير.

وتابع: "رسالتي لجماهير الأهلي اطمئنوا وادعموا مصطفى شوبير لأنه وحش ولا يقل عن الشناوي وعلي لطفي".