عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج وذلك بحضور اللواء أح أشرف فارس مدير الأكاديمية والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

يهدف البرتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى.

كذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.

القوات المسلحة

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج
أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج
أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج
أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج
أكاديمية ناصر العسكرية جامعة سوهاج القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن استقدام العمالة

شعرت بأنها ليست والدتي.. فتاة السلام: هربت من سجنها ومعاملتها السيئة

6 عادات كارثية تسبب مشكلة خطيرة عند الأطفال .. انتبهوا لها

التنين قوة دوائية عظمى.. الصين تتحكم في إمدادات الاتحاد الأوروبي من الأدوية.. فهل تستطيع الاستمرار؟

أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

نداء عاجل من أردوغان لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التركية .. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا.. قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عام

تركيا.. معجب ومرافق يتسببان في سقوط فنانة شهيرة من فوق المسرح..شاهد

هفرحكو والله| رسالة عاجلة من صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا تكشف؟

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ