مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: التعليم والزيادة السكانية من أهم القضايا المطروحة

قال الدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن قضيتي التعليم والزيادة السكانية مشكلتين مهمتين، موضحا أن جلسة التعليم ما قبل الجامعي بالحوار الوطتي شارك فيها مجموعة من الخبراء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم تقديم مجموعة من الحول والمقترحات خلال الجلسة، ولا بد من إعادة هذه المقترحات في ضوء الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء الثقافة المجتمعية، حيث من الممكن تنفيذ أو اقتراح الحلول.



الحلول واضحة



ولفت إلى أن الحلول واضحة لكن كيفية تنفيذ هذه الحلول من الموازنة العامة للدولة وثقافة المجتمعات المختلفة، فلذا لا بد أن يتدخل الجانب الثقافى والحضارى والمجتمعى حتى تكتمل المنظومة من ناحية الاقتراح والموازنة والثقافة المجتمعية.



