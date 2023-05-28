شاهد.. آثار الدمار على مدينة كييف بعد الهجوم الكبير عليها

قالت الإدارة العسكرية للمنطقة إن الهجوم علي مدينة كييف حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.

أظهرت لقطات مصورة آثار الهجوم الروسي الذي وقع ليل السب الأحد بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت أوكرانيا الأحد أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي فيما أوضح الجيش أنه اسقط 52 من المسيرات المتفجرة الـ54 التي ارسلتها موسكو من بينها "أكثر من 40" في أجواء العاصمة.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلجرام "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرة وقد بلغ 54" مؤكدا أنه "دمر 52" منها.

وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في كييف.