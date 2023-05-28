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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هجوم روسي بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.. شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في أوكرانيا، وذلك جراء القصف الروسي.

 

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة إن الهجوم حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات.

 

وأظهرت لقطات مصورة آثار الهجوم الروسي الذي وقع ليل السبت الأحد بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

 

وقالت أوكرانيا الأحد أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي فيما أوضح الجيش أنه اسقط 52 من المسيرات المتفجرة الـ54 التي ارسلتها موسكو من بينها "أكثر من 40" في أجواء العاصمة.

 

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرة وقد بلغ 54" مؤكدا أنه "دمر 52" منها.

 

وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في كييف.

 

 

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