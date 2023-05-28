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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة بنها: ضوابط مختلفة لأداء الامتحانات خلال الفصل الثاني

جامعة بنها
جامعة بنها

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الإعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأ قبل نحو شهر، مع وضع معايير لاختيار الأسئلة للتركيز على جميع أجزاء المنهج بجانب معايير الجودة المطلوبة في الأسئلة.

وأضاف سوسة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الامتحانات داخل جامعة بنها بدأت أمس، وحضر نحو 70 ألف طالب في 16 كلية داخل مقرات الجامعة الموجودة في بنها وشبرا والعبور، إضافة إلى جامعة بنها الأهلية، لافتا إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب والتركيز على الهدوء والطمأنينة للطلاب أثناء الامتحانات وأيضا وجود أساتذة المواد في اللجان طول اليوم للرد على الاستفسارات الخاصة بالطلاب في توضيح وتفسير السؤال فقط، لأن في بعض الأوقات تكون الأسئلة غير واضحة.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى جاهزية الامتحانات، وتوفير وسائل التهوية للطلاب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووجود علاقة قوية مع الجهات الأمنية لتوافر وسائل الدفاع المدني وتواجدها في مقرات الجامعة والقرب من لجان الامتحانات، وأيضا وجود أطقم طبية من الإدارة الطبية في الجامعة  وتوفير سيارات الإسعاف والأدوية المناسبة.
 

منع الغش


وأكد الدكتور جمال سوسة، على الضوابط التي تم وضعها منها عدم دخول الطلاب بالهواتف والساعات الذكية وسماعات الأذن ووضع متعلقات الطلاب في ركن خاص لها، واستلامها بعد الامتحان، وأيضا خروج الطلاب من اللجان يتم بعد منتصف الوقت، والحرص الشديد على منع الغش داخل اللجان وتوضيح عقوبة الغش وأعمال الشغب قبل الامتحانات.

اداء الامتحانات ارتفاع درجات الحرار ارتفاع درجات الحرارة إكسترا نيوز الاعداد الساعات الذكية

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