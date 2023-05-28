تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام فولهام، في المباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، سانشو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.