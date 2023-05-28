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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للنطق بالحكم..تأجيل استئناف سلمى الشيمي على قرار حبسها لجلسة 25 يونيو

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، قرارًا بتأجيل الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي إلى جلسة 25 يونيو القادم.

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة الشيمي، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات.

وبدأت الواقعة، عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام - تيك توك - يوتيوب"، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وبإجراء التحريات السرية، أمكن تحديد هوية المذكورة وتبين أنها تدعى "سلمى.ك.ع.م.ال" وشهرتها "سلمى الشيمي"، 29 عاما، وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، أثناء عودتها على الرحلة القادمة من دولة الإمارات "دبي".

تم ترحيل "الشيمي" من القاهرة إلى قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية واستكمال التحقيقات معها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية، لوجود محل إقامة للمتهمة بمنطقة البيطاش.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم إحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، لنظر القضية، والتي أصدرت حكما بالسجن عامين على الشيمي وال، ولكن المتهمة استأنفت الحكم.

الإدارة العامة لحماية الآداب التواصل الاجتماعي سلمي الشيمي سلطات مطار القاهرة الدولي سلطات مطار القاهرة شبكة الإنترنت عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي قسم شرطة الدخيلة محكمة جنح مستأنف الاقتصادية

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