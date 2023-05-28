المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة

أعلنت المعارضة التركية، مساء اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لفرز الاصوات بجولة الإعادة تظهر حصول كمال كليتشدار أوغلو على 50.92% من الأصوات.

ومنذ قليل، قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية بلغت 83.99%.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية، أن النتائج الأولية للانتخابات التركية تدل على حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.

من جانبه، قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، إننا نقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.