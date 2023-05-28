باحث سياسي: كليجدار أوغلو يتفوق على أردوغان في استقطاب الشباب التركي

توجّه الأتراك منذ ساعات الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، بين كل من الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في استحقاق يُنظر إليه على أنه مختلف تمامًا عن الجولة الأولى التي أجريت في 14 مايو الجاري.

وقال بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن جولة الإعادة تشهد مشاركة أعداد جديدة من الشباب في عملية الاقتراع، بعد وصولهم للسن القانوني منذ انتهاء الجولة الأولى وحتى الآن، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب يتمنون رؤية وجوه جديدة في المطبخ السياسي التركي.

فئة الشباب

وأضاف أن كليجدار أوغلو نجح بالفعل في استقطاب الكثير من الفئات الشابة خلال الأشهر الماضية، من خلال التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، وهي النقطة التي لم يتمكن أردوغان من مجاراتها.

وأشار إلى متغير جديد في جولة الإعادة، يتمثل في صعود التيار القومي، الذي لم يكن له زخم كبير على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبدأ الأتراك التصويت، في الثامنة صباح اليوم الأحد، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.

وانتهت عملية التصويت في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي في تركيا، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.