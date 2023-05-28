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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: نسعى لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة لائقة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يفتتح مركز تراخيص

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي لمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، وذلك بحضور  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

واستمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء الي شرح حول جهود تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بالديوان العام والتكامل الالكتروني بين إدارات الديوان العام للمحافظة وبعضها العبث وبين مدن وقطاعات المحافظة المختلفة ، كما تم الاشارة الي الدورات التدريبية التي حصل عليها جميع الموظفين العاملين في تلك المراكز التكنولوجية الجديدة علي مستوي مدن ومراكز المحافظة المختلفة وعددهم يبلغ حوالى ١٥٦ موظف .

وحرص وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء علي الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها والتعرف علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات وذلك بالمراكز التكنولوجية الجديدة .

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعي بالتعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات علي الاستمرار في تطوير جميع المراكز التكنولوجية علي مستوي جميع المحافظات وتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة  للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى بإهتمام كبير من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات و رفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.

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هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية تراخيص المحال العامة

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