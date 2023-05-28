نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشفهي والتخلفات بكليتي أصول الدين والشريعة والقانون بطنطا

قام الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليتي: الشريعة والقانون، وأصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا، تضمنت المرور على لجان الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم الموثقة من خلال أجهزة الحاسب الآلي؛ للاطمئنان على الطلاب، إضافة إلى ذلك قام نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان امتحانات التخلفات بالفرقتين: الأولى والثانية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم والتخلفات بجميع كليات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.