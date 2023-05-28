إجراء عاجل من موسكو ضد سيناتور أمريكي بعد تصريحاته عن قتل الروس

أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الأحد، تعليمات بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة التصريحات المعادية للروس من قبل السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام.

وقالت للجنة التحقيق الروسية، عبر “تلجرام”، "أمر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين إدارة التحقيقات الرئيسية بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي حول مقتل الروس... هذه الحقيقة ستحصل على تقييم قانوني مناسب من قبل المحققين ".

وفي وقت سابق، قال السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالًا بهذه النجاح مطلقًا" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.