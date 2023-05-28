الحوار الوطني يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.. الأربعاء

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه كان هناك حرص من مجلس الأمناء، على التأكيد على النجاح الكبير الذي حققته الجلسات الـ24 خلال الأسبوعين الماضيين من الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة إكسترا نيوز"، أن هذه اللحظة المواتية لابد من استثمارها، لأن الحوار الوطني لحظة كاشفة، ولابد من النظر للسقوف والخطوط الحمراء بعيون بيضاء.

كشف حساب

ولفت إلى أن أمس السبت اجتمع مجلس الأمناء في ما يشبه كشف حساب للأسبوعين الماضيين، وقرر المجلس أن يعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، يوم الأربعاء المقبل.