مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كين تيتي لفريق فولهام في الدقيقة 19، وتعادل سانشو لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، سانشو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.