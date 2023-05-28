شوبير يكشف موقف حمدي فتحي من مباراة الوداد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات طيب الاهلي بشان حاله حمدي فتحي ، وموقفه من مباراة الاهلي والوداد في نهائي افريقيا .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" طبيب النادى الأهلي :حالة حمدي فتحي مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، اللاعب أجري أشعة وجاءت النتيجة مطمئنة إلي حد كبير، اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ".

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، موضحا أن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأجرى حمدي فتحي أشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.