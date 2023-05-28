كانوا بيقولوا فنكوش.. أحمد موسى: العاصمة الإدارية بتدخل مليارات لمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاصمة الإدارية طفرة بكل المقاييس، قائلا:" العاصمة بتدخل مليارات لمصر وكانوا بيقولوا فنكوش ومقرات الحكومة بتدفع إيجارات".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "كانوا بيقولوا مشروع لم ينجح رغم ان المشروع يحصد نتائجه الان وأغلى سعر متر أرض في العاصمة الإدارية".

سعر المتر في أرض العاصمة الإدارية كان بالفين جنيه وبعد فترة بـ 12 الف والآن سعر المتر في البرج الأيقوني 150 مترا.

وأضاف موسى: "شركة العاصمة الإدارية ستكون أكبر شركة تدفع ضرائب في مصر، فلوس تدخل الدولة من أرض كانت صحراء جرداء".