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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد|لقطات تعرض لأول مرة من قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات تعرض لأول مرة من قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا "شايفين  ممكن تسألو كل ده منين ولكن الدولة لم يخرج من ميزانيتها شيء".

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن البرج الأيقوني فى العاصمة الإدارية الجديدة أعلى برج فى القارة الأفريقية، ويتكون من 79 طابقا، موضحا أن الشائعات المغرضة طاردت البرج الأيقوني والعاصمة الإدارية.

وتابع خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه فى عام 78 الرئيس الراحل السادات فكر فى إنشاء عاصمة جديدة لمصر بسبب التكدس والإزدحام في القاهرة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السادات كان يخطط لنقل الحكومة بكل مقراتها إلى مدينة السادات كعاصمة بديلة للقاهرة، ولكن المخطط لم يكتمل في ذلك الوقت ومدينة السادات لم تحقق الهدف من إنشائها حتى هذا الوقت.

وأكد أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان يحلم بنقل الحكومة ومقراتها إلى مدينة السادات، مضيفا أن حلم مبارك لم ينجح ولم يستطع تحقيقه.

وأردف أن حكومة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كانت لديها فكرة لنقل الحكومة ومقراتها إلى العاصمة الإدارية بالمقر الحالي ولم تنفذ.

ونوه بأنه فى 2010 هيئة التعاون اليابانية ( جايكا ) أصدرت تقريرا أن القاهرة فى عام 2030 ستكون مدينة مغلقة والحركة بها متوقفة.

 

أحمد موسى البرج الأيقوني الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الرئيس الراحل السادات العاصمة الادارية

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