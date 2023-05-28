أحمد موسى: عائد البرج الأيقوني يغطي 50% وأكثر من قيمة القرض الصيني

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن القاهرة كانت سابقا تعاني من التكدس والازدحام المروري والتلوث البيئي، لذا فإن نقل مقرات الحكومة إلى العاصمة الإدارية كان ضروريا لتفريغ وسط القاهرة من التكدس المروري.

وتابع خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه فى 2015 خطط الرئيس السيسي لإنشاء العاصمة الجديدة ونقل الحكومة ومقراتها.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تم تأسيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتتولى إدارة المدينة، بينما قامت شركة صينية ببناء مركز المال والأعمال والبرج الأيقوني، بقرض قيمته 2.6 مليار دولار على 10 سنوات، وعائد البرج الأيقوني فقط، سيغطي أكثر من 50% من قيمة القرض الصيني.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن 30 يونيو القادم، ستعمل الحكومة بالكامل من العاصمة الإدارية وحركة الدولة، ستكون كلها من العاصمة الإدارية.