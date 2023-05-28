وكيل موازنة البرلمان: رفع رسم مغادرة مصر لا يمس السائح الأجنبي .. فيديو

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي الدعم في موازنة الدولة ارتفع من 426 لـ529 مليار جنيه ، خلاف أن المرتبات ارتفعت لـ470 مليار جنيه، ولذلك بحثت الدولة عن موارد لا تمس المواطن محدود الدخل لتمويل عجز الموازنة، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض بشكل كامل لتعويض هذا النقص.



وتابع "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، مساء الإثنين، أن قانون رسم تنمية موارد الدولة عاد إلى البرلمان الاسبوع الماضي، بعد إزالة رفع الأسعار عن السلع المعمرة والمواد الغازية، ولكنه رفع نسبة رسوم أقساط التأمين وبعض الأشياء الأخرى، وحصيلة الرسوم الجديدة تقدر بـ5 مليار جنيه.



ولفت إلى أن رسم مغادرة المواطن، أو الأجنبي لمصر كان يقدر بـ50 جنيه، فتم رفع هذا المبلع لـ100 جنيه على المواطن، وبدون زيادة على السياح، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو دعم المواطن البسيط الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة وخلافه، معقبًا: "الدنيا اتقلبت على الـ50 جنيه، الزيادة دي هي اللي تعباكم".



وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عائدات السياحة لمصر هذا العام لـ15 مليون سائح، ولكن رفع نسبة مساهمة السياحة أكثر من ذلك لن يحدث بين يوم وليلة، ومن الضروري البحث عن آليات لتوفير موارد مالية، وهذا الأمر حدث من خلال اعداد قانون رسم تنمية موارد الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض التي تعتبر بمثابة قنبلة.

