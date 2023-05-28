يوسف القعيد يوجه رسالة لرئيس مكتبة الإسكندرية ووزير التعليم

بشأن الراحل نجيب محفوظ..

تحدث الكاتب يوسف العقيد، عن الأديب العالمي نجيب محفوظ بمناسبة مرور 50 عاما على ثلاثية محفوظ، قائلا: نجيب محفوظ كان انسانا عاديا متعفف مرح ويضحك من قلبه، يعشق الاستماع لأم كلثوم وخصوصا اغاني الشعر العربي.

وطالب “يوسف القعيد" خلال حواره ببرنامج “مصر جديد” المذاع على قناة etc ، وزيرة الثقافة، ومدير مكتبة الإسكندرية بالتواصل مع دار النشر المالكة لحقوق نشر روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك لعمل طبعة شعبية رخيصة تباع بسعر التكلفة لكي تتمكن الأجيال القادمة من اقتنائها وقراءتها .

وأضاف: أناشد وزير التربية والتعليم بأن يقرر أكثر من رواية لنجيب محفوظ في المناهج الدراسية لطلاب المراحل المختلفة، مثل القعيد رواية ميرامار، الشحات، ثرثرة فوق النيل.