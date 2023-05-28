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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. لحظة وصول شيرين عبد الوهاب لمسرح جدة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وصلت منذ قليل النجمة شيرين عبد الوهاب الي المسرح لبدء حفلها في جدة .

وظهرت شيرين عبد الوهاب بفستان مميز ؛ حيث تستقبلها الجمهور بشكل رائع.


حفل شيرين عبد الوهاب في جدة:

تصدرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفبها بجدة.

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة. 

 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بيع تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في في جدة اليوم، واكتمال حجز جميع الأماكن. 

 

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شيرين عبد الوهاب حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

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