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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطان عمان يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا

سلطان عمان
سلطان عمان

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

و أعرب سلطان عمان، في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وللشعب التركي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار والصداقة والتعاون بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

ومنذ قليل، أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

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وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

سلطان عمان هيثم بن طارق أردوغان رجب طيب أردوغان كليتشدار أوغلو

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