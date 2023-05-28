"سنتعلم الدروس".. المعارضة التركية تعلن تقبلها نتائج الانتخابات الرئاسية

قالت زعيمة حزب “الجيد” التركي، ميرال أكشنر، اليوم الأحد، إن تحالف أحزاب المعارضة الستة، الذي رشح كمال كليتشدار أوغلو كمرشح رئاسي واحد، يقبل نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقالت “أكشنر”، "رأي الناخبين هو المؤشر الرئيسي بالنسبة لنا، لا يوجد شيء أهم من رغبة الناخب، وقد عبر الناخب عن وجهة نظره، وعلينا قبول هذه الإشارة وفهمها واتخاذ الإجراءات اللازمة.. سنتعلم الدروس بعد هذه الانتخابات. غدا مهم بالنسبة لنا، هذا هو أول يوم بداية".

كما هنأت أكشنر، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوزه وأشارت إلى أن حزبها سيستمر في الانخراط في الأنشطة السياسية.

وأوضحت أن “ستة أحزاب معارضة في التحالف ستقيم، بدعوة من كليتشدار أوغلو، الوضع مع الانتخابات في اجتماع بمقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة”.