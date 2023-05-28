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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عباس: 490 مشروعا ينفذها 90 مطورا عقاريا في العاصمة الجديدة

صدى البلد

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 10 آلاف عامل يعملون يوميًا في منطقة الأبراج، وهناك 490 مشروعًا بـ90 مطورًا عقاريًا في العاصمة الجديدة من المصريين والعرب.
وأوضح "عباس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد"، أن هناك 25 ألف وحدة في الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة في عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تجديد كل الخدمات بالحي السكنى الأول لاستقبال المواطنين، مضيفا أنه لم يتم بيع أي وحدة عقارية أو سكنية من البرج الأيقوني.

واستطرد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية مسئولة عن تحقيق أعلي أرباح للدولة وتشهد حركة كبيرة حاليا.

أحمد موسى البرج الأيقوني الأبراج المهندس خالد عباس العاصمة الإدارية الجديدة

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