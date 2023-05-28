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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عباس: تأجير مباني الحكومة في العاصمة الإدارية بعقد لمدة 49 عاما

صدى البلد

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تأجير مباني الحكومة بعائد سنوي لشركة العاصمة الإدارية، ومباني جميع الوزارات تملكها الشركة، مؤكدًا تأجير مباني الحكومة بعقد لمدة 49 عاما ويُجدّد كل عام.

وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قيمة الإيجار السنوي لمباني الحكومة بالعاصمة حتى 30 يونيو المقبل 4 مليارات جنيه، مؤكدًا طرح مركزين للإيجار الأول للتدريب للجامعة الأمريكية والثاني لإحدى الشركات.

وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة فى عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد إنتهاء العام الدراسي.

الإعلامي أحمد موسى الحى السكنى برنامج على مسئوليتي 30 يونيو المقبل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية

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