أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية رياضية خاصة، حول آخر مستجدات كرة القدم محليا وعالمياً.

نستعرض خلال التغطية، مصير فرمينو بعد رحيله من ليفربول، وأيضا الحارس الكبير محمد الشناوي ومصير مشاركته من عدمها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.