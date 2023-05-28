لقطات حصرية تعرض لأول مرة من قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .. شاهد

أجرى الإعلامي أحمد موسى والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، جولة داخل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لأول مرة في وسائل الإعلام.

ووقف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة خاصة من العاصمة الإدارية من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، على منصة رئيس مجلس النواب، موضحا أنه قريبا سيترأس المستشار حنفي جبالي أول جلسة للنواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلامي أحمد موسى، أنه تم الإنتهاء تماما من مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، ومجهز بما يليق باسم مصر.

وأردف أنه سيكون لكل عضو كرسي متحرك خاص به، يجعل له مطلق الحرية في التحرك، ومدون عليه رقم، موضحا أن هناك 4 شاشات كبيرة داخل مجلس النواب.

وأكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن طول القبة 37 مترًا وقطرها 44 مترًا،ولفت المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى أن مجلس النواب جاهز لاستقبال النواب في كل الجلسات القادمة بداية من شهر أكتوبر القادم.