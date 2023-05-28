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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي سفيرة نيوزيلندا في القاهرة

صدى البلد

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالسفيرة آيمي لورينسون، سفيرة نيوزيلندا في القاهرة، وعدد من أعضاء السفارة والعاملين بها.


وأعربت السفيرة عن سعادتها البالغة، بلقاء وفد من التنسيقية، لما لها من دور وحضور سواء في البرلمان المصري أو الحياة السياسية بصورة عامة، مؤكدة على أن نيلوزيلندا تدعم وجود سياسيين من الشباب في الحياة السياسية. 
 

وأشادت بإجراء حوار وطني علني، تذاع جلساته على شاشات التليفزيون، مؤكدة على أن النقاش فرصة إيجابية لكل السياسيين. 
 

من جانبهم، قدم وفد التنسيقية، الشكر للسفيرة على حفاوة الاستقبال، وأكدوا على عمق العلاقات بين مصر ونيوزلندا في مختلف المجالات، وتبادل الجانبان العديد من الأفكار والرؤى المختلفة خاصة فيما يتعلق بتجربة كلاً من مصر ونيوزلندا في النظم الانتخابية والبنية الحزبية والسياسية، بالإضافة لتجربة تمكين المرأة والشباب في كلا البلدين.
 

وعرض وفد التنسيقية، جانبا من جهودها وتفاعلاتها على الساحة السياسية المصرية، مؤكدين على أن التنسيقية تضم كافة الآراء ومختلف التوجهات، التي تساعد دائما على الوصول لأفضل القرارات. 
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ كلا من: النائب عماد خليل، والنائب طارق الخولي، عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد يحيى ومريم السادات ولطفي سالمان، أعضاء التنسيقية.

البرلمان المصري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نيوزيلندا الحياة السياسية الساحة السياسية

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