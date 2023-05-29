اردوغان يفوز بولاية ثالثة .. زعماء العالم يهنئون رئيس تركيا .. ويؤكدون: نتطلع للعمل من أجل تعميق علاقاتنا

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي

اردوغان يحتفل وزعماء العالم يهنئون

كمال كليجدار يقر رسميا بهزيمته ويتهم اردوغان بالاساءة للانتخابات

ترامب: اردوغان يستحق الفوز

أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم "الأحد"، مع أنصاره بفوزه رسميا بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

عقد المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، مؤتمرا صحفيا بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التركية أمام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وقال كليتشدار أوغلو: "حزين لأن تركيا تنتظر مشاكل كبيرة وكثيرة"، لافتا إلى أنه لن يقبل للأتراك أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثالثة وشعب يرهق كاهله الأعباء الثقيلة.

واتهم كليتشدار أوغلو أردوغان بـ "الإساءة للانتخابات التركية"، مضيفا "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم، وحريصون على تحقيق حقوق الشعب التركي".

وأكد أوغلو "دافعت وعملت من أجل أن يعيش الشعب التركي مستقبلا أفضل، ودافعت عن حقوق الأتراك وهويتهم، وسأواصل القتال من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي ومن أجل الديمقراطية".

كما طلب كليتشدار أوغلو من مناصريه أن لا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية، لافتا إلى أننا رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة.

وتابع: "هذا أصعب اختبار انتخابي مررنا به وواجهنا الضغط والفبركة والتهديدات، وأتمنى منكم أن تدعمونا في نضالنا من أجل إحلال الديمقراطية في بلدنا".

وشكر زعيم المعارضة التركية الشباب والنساء، مضيفا "هم الأبطال الحقيقيون لنضالنا الديمقراطي، وأقدم الشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف الطاولة السداسية، كما أشكر أكثر من 25 مليون شخص صوتوا لي في الانتخابات".

وأضاف كليتشدار أوغلو، أن الشعب التركي حاول تغيير الحكم الديكتاتوري رغم كل الضغوط التي مورست عليه.

واستقبل الرئيس التركي التهاني من ملوك ورؤساء وامراء دول العالم عقب فوزه بفترة ولاية جديدة

السيسي يهنئ أردوغان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

السوداني يهنئ أردوغان

هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وقال رئيس الوزراء العراقي: “نتقدم بخالص التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي وإعادة انتخابه رئيسًا”.

وفي وقت سابق من اليوم، احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في اسطنبول.

بوتين يهنئ اردوغان

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه لرئاسة تركيا.

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرت عبر موقع “الكرملين” على الإنترنت: "أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية".

وحسب الرسالة، أكد بوتين أنه يقدر مساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، وأكد استعداده لمواصلة الحوار.

وأشار بوتين إلى أن فوز أردوغان في الانتخابات هو نتيجة عمله على تعزيز سيادة تركيا واتباع سياسة خارجية مستقلة روسيا تولي أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة مع تركيا، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية ومركز الغاز.

رئيسي يهنئ

وهنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن رئيسي يبارك لـ أردوغان إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به.

وأضاف الرئيس الإيراني: "علاقاتنا مع تركيا في المرحلة المقبلة ستتواصل بناء على حسن الجوار والمصالح المشتركة".

القيادة الفلسطينية تهنئ أردوغان

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمد عباس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد علان النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان له، إنه يهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية.

كما أعرب عباس عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنًا مواقفه المبدئية والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

خطيب الاقصى يهنئ اردوغان

كما هنأ خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، ونائب الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

تهنئة رئيس الجزائر

هنأ رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وعبر تبون في تهنئته لأردوغان عن تطلعه “للعمل سويا من أجل التعزيز المستمر للتنسيق والتشاور، للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب”.

وجاء في نص تهنئة الرئيس تبون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان: “صاحب الفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية فخامة الرئيس وأخي العزيز، إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من المكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة”.

تهنئة رئيس وزراء المجر

وهنأ رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علي فوزه بانتخابات الرئاسة التركية.

وكتب أوربان في تغريدة علي “تويتر”، “مبروك للرئيس أردوغان على فوزه الانتخابي الذي لا يرقى إليه الشك! مبروك سيدي الرئيس!”.

أمير قطر يهنئ أردوغان

كما هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وكتب تميم عبر صفحته على "تويتر": أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء"

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

برقية سلطان عمان

و أعرب سلطان عمان، في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وللشعب التركي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار والصداقة والتعاون بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

بوريل: نبارك للرئيس التركي

هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي: "نبارك للرئيس أردوغان إعادة انتخابه ونتطلع للعمل سويا من أجل تعميق علاقاتنا".

ترامب: اردوغان يستحق

هنأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا”.

وأضاف “أعرفه جيدًا، إنه صديق، وتعلمت عن كثب مدى حبه لبلده وشعب تركيا العظيم، الذي رفعه إلى مستوى جديد من الشهرة والاحترام!”.

زيلينسكي يهنئ أردوغان

هنأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر": "أهنئ الرئيس التركي أردوغان بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف زيلينسكي: "نحن نعتمد على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلداننا ، وكذلك تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا".

برقية مباركة من الامارات

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وبعث محمد بن زايد برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

رئيس فرنسا يهنئ أردوغان

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وكتب ماكرون، في تغريدة على “تويتر”: “هناك تحديات سنخوضها معا.. هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا. عودة السلام إلى أوروبا، مستقبل تحالفنا الأوراسي، البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف: “سنواصل المضي قدمًا مع الرئيس أردوغان، الذي أنقل إليه تهنئتي على إعادة انتخابه”.

أعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، في مؤتمر صحفي، إن رجب طيب أردوغان تفوق على منافسة كمال كليتشدار أوغلو بـ 2.5 مليون صوت.

وأضاف ينار، أن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لـ كليتشدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا، لافتا إلى أن الأصوات المتبقية للفرز لن تغير النتائج.

واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم "الأحد"، مع أنصاره بفوزه رسميا بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.