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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار كارثي.. خالد الغندور يهاجم حكم مباراة إنبي وفيوتشر

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمة مباراة إنبي وفيوتشر في بطولة كأس مصر.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "قرار تحكيمي كارثي دي هجمة واعدة و القانون بيقول لابد من إيقاف اللعب و تدخل الفار سليم مليون في المئة و للاسف انبي نادي مش شعبي و الموضوع هيعدي عادي".


وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

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