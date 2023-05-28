بفستان أسود.. إطلالة جريئة لـ كايلي جينر تبرز أنوثتها

شاركت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، متابعيها وجمهورها، بأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتخطف أنظار الكثير من متابعيها.

وتألقت كايلي جينر، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، باطلالة جريئة مرتديه فستانا مكشوف باللون الأسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الصاخبة، لتكسف عن جمالها واناقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها.

الموديل كايلي جينر انفصلت عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة.



حاولت كايلي جينر إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.