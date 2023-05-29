خالد يوسف يرد على الانتقادات الموجهة إلى سره الباتع

وصف المخرج خالد يوسف الانتقادات التي وجهت لمسلسل " سره الباتع بالتربص الممنهج قائلاً : " راضي جداً عن العمل بنسبة 99% لان الانتقادات التي قيلت اشبه بأن أحداً رأى رواية وشاهد غلطة مطبعية على غلافها فترك الرواية وتم التركيز على الخطأ المطبعي ".



وأضاف خلال حواره على قناة أون أي: " مش بحب نظرية المؤامرة لكني مؤمن أن ما حدث أنها حملة ممنهجة وفي ناس لا تسرها أعمالي ولا رؤيتي وشارك فيها عدة أطراف لها مصالح ".. "الناس تسيب الحكاية ويمسكلي من وقت نزول البرومو ويقلي دول معقولة فرنسيين ؟ شكلهم مصريين مش معقول لما الناس تسيب كل الكادر ومجاميع عددهم 2000 ويجبلي واحد من أخر صف ويعمل عليه زووم ويتريق هل هذا ليس تربصاً ؟ كان باين في حاجات كتيرة جدا والناس الي قالت مكنش فيه عجلة يجرها حصانين ده جنان رسمي وجهل كبير ".



وأشاد يوسف بالفنانة حنان مطاوع:" فنانة نادرة وفي رأيي الشخصي هي الوحيدة في في تاريخ السينما تجمع بين ميزتين بنفس القدر بين موهبة كبيرة وغير مسبوقة وأستاذ ةفي التكنيك وتنجح في مزجهم بإدارك ومتماهية بإحساسها في اللاوعي بخلطة مميزة " ".