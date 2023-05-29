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رئيس التحرير
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يستشهد بآية من كتاب الله

خالد يوسف يوجه رسالة مهمة بشأن حملات السوشيال ميديا

خالد يوسف
خالد يوسف

انتقد المخرج خالد يوسف، ماأسماه بالحملات الممنهجة على منصات السوشيال ميديا بوجه عام  قائلاً : “ مشكلة السوشيال ميديا ليس فيها في حد ذاتها لكن في استخدامها عبر حملات ممنهجة تزيف الواقع في العالم الافتراضي  ممكن تتعمل حملة ممنهجة  تطلع فنان أو عمل درامي فوق وتحسس الجمهور”.

وأضاف خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :" أعمال كثيرة تصعد بحملات ممنهجة أو تخسف بأخرى الأرض الي معاه فلوس شغال أوي  ولكن أنا بكتفي  بالرد بالاستعانة بأية من القران الكريم وهي : أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".


وعن أزمته مع الموسيقار راجح داوود قال : " أنا المسؤول عن كل شيء في أي عمل  وليست مسؤولية أي حد فيه حتى الفنان لو أخفق في دوره بيبقى مسؤولية المخرج   وده عادي  ".


 وتابع : " أول مرة أعمل مسلسل ولما أديته المسلسل  تخيلت أنه هيديني تيمات تغطي  أجزاء العمل  وفوجئت أنه إداني تراكات تقطيع تلزيق لقيت مشاهد ملهاش مزيكا من وجهة نظري الشخصية  كمخرج  ولم أكلمه وقتها لأنه سلمني  التيمات قبل رمضان بيومين فقط ، وحينما بدأت وضع الموسيقى على الحلقات لم تكن كافية بالأخص مع بداية الحلقتين الثالثة والرابعة ، وقد وضعت كل الموسيقى التي ألفها راجح للمسلسل، ولكن كان هناك مشاهد لم أجد موسيقى مناسبة لها فتم أخذ مزيكا من أفلامي".

خالد يوسف السوشيال ميديا المخرج خالد يوسف لميس الحديدي

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