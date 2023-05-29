لن تتخيل أسعارها.. أرخص موبايلات سامسونج وأوبو وشاومي

تخصص شركات الهواتف الذكية الكبرى عددا من هواتفها لأصحاب الدخول والمرتبات الضعيفة ليكون بإمكانهم الحصول على واستخدام التكنولوجيا الحديثة الموجودة، وتتميز هذه الهواتف رخيصة الثمن إلى جانب كونها توفر سعرا في متناول الجميع بأنها في نفس الوقت تضم مواصفات وإمكانات جيدة.

وتأتي على رأس الشركات التي تطلق هواتف بأسعار رخيصة، شركات سامسونج، وأوبو، وشاومي، ويعد تخصيص هذه الهواتف ضمن استراتيجية هذه الشركات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الشرائح المستهلكة، ونعرض فيما يلي أرخص هواتف ذكية يمكن شرائها :

هاتف سامسونج Galaxy A04s



ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04s في السوق المصري بسعر حوالي 4 آلاف جنيها، وذلك لنسخة 128/4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء بشاشة عالية الدقة من نوع PLS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرتين بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب يصل إلى 5x، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج نوع Exynos 850 من سامسونج، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، و32 و 64 أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للزيادة، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وتقنيات GPS و NFC و Bluetooth 5.

هاتف أوبو Oppo A17

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A17 من سعر حوالي 5 آلاف و 92 جنيهًا مصريًا في السوق المصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر حيث تختلف الأسعار من متجر لآخر .

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.56 بوصة، دقة 720 × 1612 بيكسل، وجودة +HD ، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، وكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزات HDR ، وpanorama ، وفلاش LED في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Helio P35 من شركة ميدياتيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت و 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية،مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع منفذ USB-C للشحن، وألوان الأسود و الأزرق و البرتقالي.

هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 740 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف من متجر لآخر .

وجاء بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.53 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، وكاميرا خلفية أحادية مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما تدعم مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف، وميزة HDR ، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G25 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية تبدأمن 32 جيجابايت حتى 128 جيجا بايت، قابلة للتوسيع، وبطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع microUSB 2.0، مع اتصال LTE مع ألوان الأزرق و الأسود والرمادي.