أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد لأت تسود، اليوم الاثنين، أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة الطقس مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة صباحا على أغلب الأنحاء، لطيفة في أول الليل مائلة للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدلة على باقي الانحاء، وفق خبراء هيئة الأرصاد.

ومن المتوقع، غدا، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنهــــا 31 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 19

دمياط 27 20

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 27 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 23 9

الطور 31 22

طابا 25 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 18

السلوم 25 18

سيوة 30 18

رأس غارب 30 23

الغردقة 34 24

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 32 22

بني سويف 32 21

المنيا 32 22

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 39 27

الوادي الجديد 35 25

أبوسمبل 44 29