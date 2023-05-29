عبدالقادر: منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف لتسهيل الإجراءات

أصدر الدكتور " محمد معيط وزير المالية " قرارًا رقم (251) لسنة 2023 بإلزام عدد 327 من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، ويمكن الإطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالي

https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-law-251-2023.pdf



وقال " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 ، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

و قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.



