اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل بعد حفلها بموسم جدة والتي تألقت فيها وحققت نجاحا كبيرا معلنة عودتها لجمهورها بشكل قوي وظهر زوجها حسام حبيب مساندا لها بالحفل.

حفلة شيرين عبد الوهاب في جدة

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفل غنائي ضخم، وليلة استثنائية بجدة في المملكة العربية السعودية كما حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب شيرين بالحفل وظهر وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

بينما قدم ايهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن إدارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.