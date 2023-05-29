الإمارات تقدم حزمة مساعدات جديدة للسودانيين

تسير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جسراً جوياً إلى مطار أبشي غربي تشاد، وذلك لنقل حزمة جديدة من المساعدات، للحد من التداعيات الإنسانية على السودانيين الذين تأثروا من الأحداث والتطورات في السودان، وقاموا بعبور الحدود إلى تشاد المجاورة.

وتتضمن المساعدات كميات من الاحتياجات الإنسانية المتنوعة، والتي تأتي استمرارا للبرنامج الإغاثي الذي بدأته الهيئة منذ تفاقم الأوضاع على الساحة السودانية.

وأكد الهلال الأحمر أنه ينسق مساعداته وفقا لمتطلبات كل مرحلة، ويتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية .

وقالت هيئة الهلال الأحمر في بيان لها إن جهودها في هذا الصدد مستمرة من أجل تحسين الظروف الاستثنائية للمتأثرين، والتزاما بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء في السودان، وتعزيزا لمبادراتها المتواصلة في مختلف المجالات التنموية على الساحة السودانية التي توليها اهتماما كبيرا.