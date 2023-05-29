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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة والتعليم بمطروح يستعرضان آخر الاستعدادات قبل انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة

وكلاء وزارء الصحة
وكلاء وزارء الصحة والتعليم خلال اللقاء

التقى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ، وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في الثاني عشر من يونيو المقبل.

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وتم بحث جهود القطاع الطبي من أجل توفير الرعاية الصحية لأبنائنا الطلاب بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة البالغ عددها 13 لجنة بكافة مدن ومراكز المحافظة وكذلك توفير الرعاية الصحية للمعلمين المشاركين في العملية الامتحانية ووفق ما يستجد من حالات طارئة.

وأشار الدكتور مبروك، إلى تقديم كافة أوجه الدعم ، مؤكدا على استعداد مديرية الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبي بكافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة
وعلى جانب آخر قام شحاتة بزيارة فرع هيئة التأمين الصحي حيث ألتقي الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير عام الفرع بمطروح.

واستعرض وكيل الوزارة ، خلال اللقاء مع مدير التأمين الصحي سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح والقطاع الصحي بالمحافظة مناقشا إجراءات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية.

وأكدت مدير التأمين الصحي لمدير تعليم مطروح، ترحيبها الكامل بالتعاون مع المنظومة التعليمية مع الالتزام بتوفير الزائرات الصحيات وتجهيز وتوفير الإسعافات الأولية في اللجان الامتحانية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية والتنسيق أيضا مع هيئة الإسعاف من أجل تقديم التعامل الأمثل مع الحالات المرضية للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن زيارته للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء قائد الأقليم وذلك قبل الاجتماع التنسيقي المنتظر عقده خلال الشهر المقبل لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة وبما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية بشكل أمن.

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