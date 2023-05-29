شوبير يكشف حقيقة غياب نجم الأهلي عن نهائي إفريقيا

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول مشاركة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي، أمام الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: "الحمد لله اطمأن الجهاز الطبي فى النادي الاهلي أن إصابة اللاعب حمدي فتحي خفيفة وبالتالي سيكون جاهزا للقاء الوداد".

وأضاف شوبير، أن حمدي فتحي أجرى سونار والشد خفيف وسيكون فى المران بعد يومين راحة، وهو فى الأساس كان خارج حسابات الفريق أمام سيراميكا كليوباترا اليوم فى الدوري المصري اليوم.

وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقا لطبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل على ستاد القاهرة.