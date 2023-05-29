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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 4 أشخاص في انقلاب قارب سياحي بسبب عاصفة بإيطاليا

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل بانقلاب قارب سياحي في ايطاليا أسفر عن مصرع أربعة أشخاص، صباح اليوم الاثنين.

وجاء في النبأ العاجل، الدفاع المدني الإيطالي: مصرع 4 أشخاص إثر انقلاب قارب سياحي في بحيرة جراء عاصفة مفاجئة.

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وكانت قد بدأت الشرطة في مدينة فينسيا الإيطالية تحقيق في مصدر السائل الأخضر الفسفوري الذي ظهر يوم الأحد في القناة الكبرى بالمدينة، وسط تكهنات بأن سبب ذلك هو احتجاجات المتظاهرين على المناخ في إيطاليا.

يمكن رؤية الجندول يتجول في المياه الفسفورية بينما يلتقط السياح صوراً للرقعة الخضراء، من جسر ريالتو إلى أعلى وعلى طول جزء من القناة، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية امس الأحد.

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